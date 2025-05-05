В Москве открыли фотовыставку, рассказывающую о подвиге военных медиков

Фото: Сергей Тартаковский /Фотохроника ТАСС

В Москве открыли выставку "На передовой спасения", которая рассказывает о самоотверженном труде фронтовых врачей, медсестер, санинструкторов и санитаров в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы.

Уточняется, что экспозиция познакомит с архивными фотографиями, цитатами полководцев Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Ивана Баграмяна и отрывками из стихотворений советской поэтессы Юлии Друниной.

Кроме того, в центре проекта – реальные истории спасения, черно-белая хроника военных лет, фронтовые письма и воспоминания очевидцев. Отдельные разделы посвящены женскому подвигу, работе госпиталей и эвакуации раненых.

Посетить выставку можно в вестибюле Останкинской телебашни, на Гоголевском и Тверском бульварах, а также в холлах городских поликлиник № 109, 195, 107, 214 и 64 Департамента здравоохранения столицы. Проект подготовил комплекс соцразвития Москвы совместно с информационным агентством России ТАСС.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что медицинская служба в годы ВОВ стала настоящей передовой спасения. Медики спасали жизни и возвращали бойцов в строй. Каждый кадр является отдельной историей мужества и самопожертвования, отражение тяжелейших будней фронтовых и тыловых госпиталей.

Как сообщается, ТАСС предоставил все материалы для фотовыставки, в том числе знаковый снимок Георгия Коновалова "Санитарка".

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов отметил, что журналисты агентства "с первых мгновений войны и до ее победного завершения" вели летописи ВОВ. Они рассказывали стране и миру о мужестве, отваге и стойкости советского народа в борьбе с фашизмом. Героями фоторепортажей военкоров ТАСС были бойцы и медики, спасавшие жизни на передовой, в медсанбатах и госпиталях.

Он добавил, что одним из символов ВОВ стала фотография Георгия Коновалова, запечатлевшего санитарку, выносящую раненого красноармейца с поля боя.

"Мы всегда будем помнить о подвиге медиков, которые, рискуя собой, дарили другим шанс на спасение", – заключил гендиректор ТАСС.

Ранее появилась новая тематическая карта "Тройка". Ее выполнили в красном цвете и оформлена Георгиевской лентой. Карту можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная" и на маркетплейсах.