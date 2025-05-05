05 мая, 07:55Общество
"Бессмертный полк" зарегистрировал новую эмблему для шествий 9 Мая
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Общероссийское движение "Бессмертный полк" зарегистрировало новую эмблему для шествий, которые пройдут 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Заявка на регистрацию новой эмблемы была подана в октябре 2023 года, а в апреле 2025-го – принято соответствующее решение. Товарный знак будет действовать до 2033 года.
Эмблема представлена в виде красной звезды, внутри которой находится Георгий Победоносец, а сверху есть надпись "Бессмертный полк".
Под данным товарным знаком в стране могут выпускаться и продаваться ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуда, головные уборы и игрушки. Также в заявке указывались боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Акция "Бессмертный полк" пройдет в России в этом году в смешанном формате – онлайн и в традиционном. Ключевым критерием будет уверенность в общественной безопасности. Например, в Подмосковье шествие будет организовано в дистанционном формате.
"Бессмертный полк" также пройдет во всех российских школах и колледжах. В прошлом году в акции приняли участие 10 миллионов учеников.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет 9 мая в российских городах