"Бессмертный полк" в Подмосковье пройдет в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Акция "Бессмертный полк" пройдет в Подмосковье в онлайн-формате, сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

"Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание поучаствовать в очень важном и традиционном мероприятии", – отметил он.

Такое решение было принято совместно с правоохранительными органами из-за соображений безопасности. Воробьев уточнил, что онлайн-шествие также востребовано, так как объединяет миллионы людей.

"Очень надеюсь, что и в наших школах соответствующая работа по информированию будет проведена", – добавил губернатор.

В 2025 году акция в России пройдет в смешанном формате. Из-за соображений безопасности от очного шествия уже отказались Белгородская, Курская, Воронежская, Саратовская и Ростовская области, а также Крым.

При этом "Бессмертный полк" пройдет во всех школах и колледжах России. Там, где безопасность позволит, шествие пройдет в традиционном формате.

Центральным событием празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне станут парады в Москве и восьми городах-героях. Также праздничные мероприятия пройдут еще в 12 городах страны, где находятся штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Москва ожидает, что на парад Победы прибудут свыше 20 глав государств и правительств стран.

