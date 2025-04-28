"Бессмертный полк" впервые пройдет на футбольных матчах

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Акция "Бессмертный полк" впервые пройдет перед футбольными матчами Кубка России, Российской Премьер-лиги и Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В преддверии 80-летия Победы футболисты выйдут на поле с портретами участников Великой Отечественной войны.

Уточняется, что акцию проведут перед матчами "Спартак" – "Динамо", "Локомотив" – "Ростов" и "Зенит" – ЦСКА, которые состоятся 29 и 30 апреля, и на матчах РПЛ и ФНЛ 10–12 мая. При этом в акции примут участие не только участники матча, тренерские и административные штабы, но и болельщики.

Ранее сообщалось, что "Бессмертный полк" пройдет в стране в 2025 году в смешанном формате, включая традиционное очное участие. Главным критерием для выбора формата будет уверенность в общественной безопасности. К примеру, в Подмосковье "Бессмертный полк" уже решено провести онлайн.

Акция также состоится во всех российских школах и колледжах. В прошлом году в акции приняли участие 10 миллионов школьников. Кроме того, в мае в школах будут звучать песни о Великой Отечественной войне.