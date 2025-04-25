"Бессмертный полк" в Курской области состоится в онлайн-формате

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Курской области традиционная акция "Бессмертный полк" в 2025 году будет организована в онлайн-формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора региона Александра Хинштейна.

"Зная, что и наши соседние регионы приграничья, мы обсуждали с коллегами, также не проводят в этом году "Бессмертный полк" на улицах, на площадях", – сказал он.

Хинштейн подчеркнул, что главный приоритет – жизнь и безопасность людей.

В Красноярске также решено перенести "Бессмертный полк" в онлайн-формат. В качестве мер предосторожности акцию планируют провести онлайн и в Подмосковье.

По тем же соображениям Белгородская, Воронежская, Саратовская и Ростовская области, а также Республика Крым уже приняли решение отказаться от очного проведения мероприятия в 2025 году.

К 80-летию Победы запланированы акции "Сад памяти", "Георгиевская ленточка", "Чтения Победы", олимпиада для школьников, онлайн-квест и "Поезд Победы".