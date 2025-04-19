Вьетнам направит 68 военных для участия в параде 9 мая в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вьетнам отправит своих солдат на парад в честь Дня Победы, который пройдет на Красной площади в Москве. Об этом сообщило вьетнамское информационное агентство.

В настоящее время в рамках реализации директивы министерства национальной обороны 68 военнослужащих 1-го армейского офицерского училища активно тренируются, чтобы достойно представить Вьетнамскую народную армию (ВНА).

Как отметил проректор 1-го армейского офицерского училища ВНА генерал-майор Нгуен Ван Тхань, тренировки стартовали 22 марта и продолжаются ежедневно по девять часов. К занятиям допускаются военнослужащие в возрасте от 19 до 30 лет и ростом не менее 180 сантиметров.

Он также подчеркнул, что участие вьетнамских военных в параде станет символом единства и силы ВНА, а также отразит стремление Вьетнама к построению отношений мира, дружбы, сотрудничества и развития с международными партнерами.

В день 80-летия Победы, 9 мая, в России запланированы масштабные мероприятия. Празднование пройдет во всех регионах страны, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, в 8 городах-героях и 12 населенных пунктах пройдут парады Победы. Тем временем в столице пройдет главный парад, который могут посетить лидеры более 20 глав государств.

На мероприятие планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.