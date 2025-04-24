Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад Победы не состоится в Краснодаре 9 мая. Причиной для этого стали потенциальные угрозы для участников, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем", – цитирует его РИА Новости.

Однако Кондратьев пояснил, что мероприятие было решено перенести в Новороссийск. Парад будут транслировать в том числе на краевом канале.

Также по соображениям безопасности было решено перенести акцию "Бессмертный полк" в онлайн-формат. При этом около домов ветеранов планируется организовывать концерты, отметил губернатор.

В качестве мер предосторожности "Бессмертный полк" планируют провести онлайн и в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев подчеркнул, что даже в таком формате акция остается востребованной и объединяет миллионы людей.

По аналогичным причинам в 2025 году от очного шествия уже отказались Белгородская, Курская, Воронежская, Саратовская и Ростовская области, а также Крым.

Вместе с тем в честь 80-летия Победы в стране пройдут акции "Сад памяти", "Чтения победы", "Георгиевская ленточка", Всемирная школьная олимпиада "Великая Победа", онлайн-квест "Вечные звезды" и "Поезд Победы".