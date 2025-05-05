Столичные НКО помогают сохранять память о Великой Отечественной войне

Фото: пресс-служба общественных связей и молодежной политики города Москвы

Некоммерческие организации (НКО) Москвы помогают сохранять память о событиях и героях Великой Отечественной войны (ВОВ), передает портал мэра и правительства столицы.

НКО не только знакомят граждан с подвигами и популяризируют историю ВОВ, но и проводят различные квесты и экскурсии, составляют биографии участников войны, проводят лекции и выпускают книги. Москва старается помогать таким организациям в их патриотических инициативах, включая выдачу грантов.

В 2024 году конкурс на получение грантов Сергея Собянина в номинации "Наше наследие" выиграли 55 проектов. В перечень вошли инициативы, направленные не только на сохранение памяти, но и на недопущение фальсификации настоящей истории Великой Отечественной войны. Посещать мероприятия в рамках этих проектов может любой человек бесплатно, но на некоторые требуется предварительная регистрация.

Например, Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей к 80-летию Победы разработала прогулочный квест "Геройские улицы Москвы", что поможет лучше узнать историю небольших памятников, улиц и площадей столицы, названных в честь событий ВОВ.

После регистрации на квест его участникам на электронную почту приходят задания и команды сами определяют, сколько времени нужно потратить на выполнение каждого из них. Им может выпасть задача отгадать имя советского летчика, совершившего знаменитый таран, а потом найти памятник в его честь.

Также участников могут попросить разыскать и сделать снимок советской системы "Катюша" или найти памятник животным, помогавшим солдатам. Поучаствовать в проекте можно до 31 мая. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте. Команды, показавшие лучшие результаты, получат памятные призы и дипломы.

Грант также получил "Институт трудовых отношений и гражданского общества", который представил проект "Московская карта памяти". Он посвящен сохранению памяти о работниках московских предприятий, участвовавших в войне. В 1960-е и 1970-е годы на территориях организаций, сотрудники которых уходили на фронт, открывались памятники.

Проект делает все, чтобы такие мемориалы не были утрачены. Для этого была создана специальная онлайн-карта, куда вносят военные монументы. Также команда карты продолжает искать информацию о сотрудниках предприятий Москвы, которые уходили на фронт. Принять участие в проекте может каждый.

Другая НКО, фонд "Наследники победителей", планирует записать 10 лекций-видеоинтервью на тему Победы. Готовые лекции будут размещены в октябре на официальном сайте фонда и на его страницах в соцсетях.

Москва оказывает поддержку социально ориентированным НКО с 2002 года. За это время столичные власти поддержали уже свыше 3 600 инициатив, а в 2024 году конкурс на получение грантов мэра Москвы выиграли 262 НКО.

Ранее Собянин рассказывал, что в столице представлены воспоминания ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла и их близких, которые жили и работали на юге Москвы. Волонтеры общались с жителями, собирали фотографии и снимали видео. С начала года они описали почти 70 личных историй, а еще больше 100 – в процессе оформления.

В частности, героиней проекта "Юг Москвы – история войны и победы" стала Нина Бортник. В годы войны она была медсестрой и связистом, прошла практически весь Западный и Восточный фронт. Элеонора Журавлева рассказала историю матери, которая ежемесячно сдавала кровь в блокадном Ленинграде, но и сама Журавлева после эвакуации проработала более 30 лет на московской станции переливания крови.

