Собянин рассказал о сохранении памяти ветеранов, которые жили на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице опубликованы воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников, тружеников тыла и их близких, которые жили и работали на юге Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале.

По словам мэра, волонтеры общались с жителями, собирали фотографии и снимали видео. С начала года они описали почти 70 личных историй, еще больше 100 – в процессе оформления.

Героиней проекта "Юг Москвы – история войны и победы" стала Нина Бортник. В годы войны она была медсестрой и связистом, прошла практически весь Западный и Восточный фронт.

В свою очередь, Элеонора Журавлева рассказала историю матери, которая ежемесячно сдавала кровь в блокадном Ленинграде. Сама Журавлева после эвакуации проработала более 30 лет на московской станции переливания крови.

Градоначальник отметил, что благодаря проекту удалось найти архив музея завода "Динамо". Его сохранил Исидор Гинзбург – один из сотрудников закрывшегося предприятия. В один из городских музеев передадут 30 альбомов с фотографиями работников и порядка 80 экземпляров заводской газеты 1932–1970 годов.

Все интервью ветеранов доступны на сайте проекта. Команда в дальнейшем планирует расширять географию для сбора информации о москвичах из разных округов.

Ранее Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили мемориал "Героям Сталинградской битвы" и почтили память защитников города. Они поднялись на Мамаев курган и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы, а затем положили два букета красных роз на могилу маршала СССР, героя ВОВ Василия Чуйкова.