Аэропорт Домодедово подготовил мероприятия ко Дню Победы

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне аэропорт Домодедово подготовил специальную программу мероприятий. В частности, пассажиров и сотрудников ждут раздача георгиевских лент и выступление оркестра, пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу авиагавани.

Программа началась с "Диктанта Победы", который состоялся 27 апреля. В качестве специального гостя на мероприятии присутствовал легендарный советский хоккеист Александр Якушев.

Уже 29-го числа в аэропорту пройдет концерт "Песни Великой Победы" в исполнении оркестра Федеральной таможенной службы. У центрального табло в международном сегменте терминала Т2 будут звучать мелодии военных лет и современные патриотические песни.

Кроме того, сотрудники Домодедово поработали над праздничной атмосферой. Например, с середины текущего месяца в пассажирском терминале и на площади появились тематические баннеры и видеоролики, напоминающие о юбилее.

Вместе с тем в честь праздника авиагавань предоставит ветеранам особые условия обслуживания. С 1 по 12 мая ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно воспользоваться услугами ВИП-зала.

С мая в здании аэровокзала начнут работать добровольцы. Молодежные организации и объединения будут встречать и сопровождать ветеранов и гостей, которые приедут на праздничные мероприятия. Также волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки всем желающим.

К акции присоединились и сотрудники аэропорта, украсив свою форму георгиевскими лентами.

Символ Победы можно получить и в Москве у здания медиагруппы "Россия сегодня" в рамках придуманной журналистами акции, которая изначально была организована как часть проекта "Наша Победа".

Также георгиевские ленты начали раздавать всем пассажирам ЦППК. Получить ее можно на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов до 8 мая.