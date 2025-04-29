"Поезда Победы" и "Поезда Памяти" пройдут по местам боевой славы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Праздничные "Поезда Победы" и "Поезда Памяти" проследуют по местам боевой славы. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Пассажирами поездов станут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, железнодорожники, а также воспитанники детских железных дорог и студенты профильных учебных заведений.

Поезда проследуют по следующим маршрутам:



"Поезд Победы" (30 апреля): Орел – Русский Брод;

"Поезд Победы" (6 мая): Курск – Кшень;

"Поезд Победы" (6 мая): Смоленск – Вязьма;

"Поезда Памяти" (6 мая) отправятся в Тулу с пяти станций Тульской области: Чернь, Тарусская, Белев, Мордвес, Ефремов;

"Поезд Победы" (7 мая): Курск – Поныри.

Кроме того, пассажиры примут участие в торжественных митингах и возложат цветы к памятникам воинам-освободителям и железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Ранее на улицы Москвы вышел украшенный ко Дню Победы трамвай "Витязь-Москва". Он будет курсировать до конца июня. Трамвай проследует по маршруту № 7 от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Белорусского вокзала.

Кроме того, на Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать тематический поезд метрополитена, также украшенный к юбилею Победы. Вагоны типа "Русич" были оформлены в красно-бежевой гамме, а внутри пассажиры смогут увидеть различные поздравления.