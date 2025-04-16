Украшенный ко Дню Победы трамвай "Витязь-Москва" вышел на улицы города

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический трамвай "Витязь-Москва" вышел на городские улицы в преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Тематический трамвай, запущенный к 9 Мая, будет курсировать до конца июня", – отметил заммэра Максим Ликсутов.

Транспорт будет ходить по маршруту № 7 от станции метро "Бульвар Рокоссовского" до Белорусского вокзала. По словам заммэра, тематическое оформление городского транспорта является данью памяти героям ВОВ и сотрудникам метрополитена, которые работали в те трудные годы.

Ранее на Арбатско-Покровской линии метро начал курсировать тематический поезд метрополитена, также украшенный к юбилею Победы. Вагоны типа "Русич" были оформлены в красно-бежевой гамме, а внутри пассажиры смогут увидеть различные поздравления.

Ликсутов отмечал, что городской транспорт украшается в честь главных государственных праздников по поручению Сергея Собянина. Тематический состав в метро продолжит ходить до конца июня.

