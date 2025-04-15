Временную разметку начали наносить для парада Победы в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты начали наносить временную разметку в центре Москвы для репетиций и парада Победы 9 Мая. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по нанесению временной дорожной разметки на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади, всего будет шесть полос протяженностью 1 084 метра каждая. Кроме того, желтые линии появятся на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади", – уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что разметка необходима в качестве ориентира при движении военной техники. Для нее используют специальную нитрокраску желтого цвета.

Работы будут проводиться в ночное время с частичным ограничением движения транспорта. В связи с этим водителям рекомендовано оставаться внимательными.

Вместе с тем в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в столице украсили 65 автобусов и 14 электробусов. Наземный транспорт декорируют к 9 Мая каждый год, но в этот раз было разработано новое оформление.

Также в начале апреля в парке "Красная Пресня" открылась фотовыставка "Правнуки Победы". На ней представлены истории о подвигах предков, собранные руководителями патриотических клубов, курсантами, активистами молодежных организаций и участниками СВО. Экспозиция доступна для посещения до 30 апреля.