Путин и Лукашенко почтили память защитников Сталинграда у подножия "Родины-матери"

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Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко посетили мемориал "Героям Сталинградской битвы" и почтили память защитников города.

Главы России и Белоруссии поднялись вместе на Мамаев курган и возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы. В церемонии также приняли участие бойцы роты почетного караула.

Затем Путин и Лукашенко возложили два букета красных роз к могиле маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны (ВОВ) Василия Чуйкова, который похоронен здесь же.

Российский лидер прибыл в Волгоград 29 апреля, чтобы принять участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В графике Путина и Лукашенко, помимо посещения мемориального комплекса на Мамаевом кургане, значится выступление на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее". Также лидеры двух государств проведут отдельную беседу, в которой обсудят развитие российско-белорусских отношений.

В честь скорого юбилея Победы в ВОВ в России запустили праздничные "Поезда Победы" и "Поезда Памяти", которые проследуют по местам боевой славы.

Пассажирами станут ветераны войны, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей, железнодорожники, а также воспитанники детских железных дорог и студенты профильных учебных заведений.

