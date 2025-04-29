Путин прилетел в Волгоград для встречи с Лукашенко

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Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко и примет участие в мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). В графике двух лидеров – совместное посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.

Президенты РФ и Белоруссии должны выступить на итоговом пленарном заседании Международного форума "Великое наследие – общее будущее". Также они проведут отдельную беседу, в которой обсудят развитие российско-белорусских отношений. При этом Путин должен провести рабочую встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Ранее в Кремле сообщали, что Лукашенко планирует приехать в Москву на праздничные мероприятия в честь юбилея Победы. Вместе с ним посетить столичный парад Победы планируют лидер Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

В целом РФ ожидает, что в страну приедут свыше 20 глав государств и правительств. Вместе с тем в Москву могут прибыть председатель КНР Си Цзиньпин, сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

