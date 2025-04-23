"Москва Медиа" и Музей Победы создали совместный фотопроект к 80-летию Победы

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

Медиахолдинг "Москва Медиа" и Музей Победы подготовили фотовыставку "Москва: сохраняя память, создавая будущее" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 28 апреля по 11 мая на Чистопрудном бульваре все желающие смогут увидеть фотографии из собрания музея, которые покажут жизнь в Москве в годы ВОВ, а также работы фотокорреспондентов о современном облике столицы.

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С первых дней войны город стал не только политическим, историческим, промышленным и культурным, но и военным центром страны. В нем формировались дивизии народного ополчения, небо патрулировали истребители, для защиты от атак фашистских бомбардировщиков запускались дирижабли, а школьники помогали в госпиталях и дежурили на крышах домов.

За выдающиеся заслуги перед Родиной, массовой героизм, мужество и стойкость, проявленные горожанами, Москве было присвоено почетное звание "город-герой".

Столица в последние десятилетия меняется: внедряются цифровые технологии, развивается разветвленная многоуровневая транспортная система, открываются поликлиники и больницы нового формата, используется беспилотный транспорт. Все это отражено в работах фотокорреспондентов медиахолдинга.

Фотовыставка "Москва: сохраняя память, создавая будущее" – это возможность не только увидеть, как изменился город, но и почувствовать связь времен и поколений.

В честь 80-летия Победы Санкт-Петербург на три дня переименуют в Ленинград. Город вернется к историческому названию в период с 8 по 10 мая, говорится в документах госкорпорации по организации воздушного движения. Кроме того, Волгоград временно вернется к названию Сталинград.