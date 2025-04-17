Санкт-Петербург переименуют в Ленинград в честь Дня Победы

Фото: портал мэра иправительства Москвы/Евгений Самарин

Санкт-Петербург на три дня переименуют в Ленинград в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на телеграм-канал "Авиаторщина".

Город вернется к историческому названию с 8 по 10 мая, следует из документов Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД), находящейся в ведомстве Росавиации.

На этот период при посадке самолетов в аэропорту Пулково авиационные диспетчеры и пилоты будут объявлять в эфире "Ленинград-Подход" и "Ленинград-Контроль".

Кроме того, Волгоград вернется к названию Сталинград. При посадке в местном аэропорту пилоты будут сообщать авиадиспетчерам "Сталинград-Подход" и "Сталинград-Контроль".

В день 80-летия Победы, 9 мая, в России запланированы масштабные мероприятия. Празднование пройдет во всех регионах страны, сообщал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В частности, в 8 городах-героях и 12 населенных пунктах пройдут парады Победы. Тем временем в столице пройдет главный парад, который могут посетить лидеры более 20 глав государств.

В частности, на мероприятие планируют приехать президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.