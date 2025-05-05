Сергей Собянин объявил об открытии новой экспозиции в Музее Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли мультимедийную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе, которая получила название "Путь к Победе".

"Открылась, наверное, самая центральная выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо огромное министерству культуры за совместный проект. Проект получился действительно очень интересным", – отметил мэр столицы.

По его словам, благодаря реалистичным историческим реликвиям и панорамам посетители музея смогут почувствовать величие и героизм народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ).

Как подчеркнула Любимова, участниками проекта стали около 100 музеев. При этом она уточнила, что предметы экспозиции будут меняться в зависимости от событий и памятных дат.

Также министр культуры выразила благодарность участникам реализации проекта.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, "Путь к Победе" был создан Музеем Победы при поддержке правительства города к 80-летию годовщины Великой Отечественной войны. Площадь выставки составляет около 4,5 тысячи квадратных метров.

В число участников реализации экспозиции вошли музеи из международного проекта "Территория Победы" и из Ассоциации исторических и военно-исторических музеев регионов России и стран СНГ. Они передали подлинные предметы, среди которых фотографии, письма, награды, оружие и другие раритеты.

Также в экспозицию интегрировали такие инсталляции, как "Битва за Родину" – вражеские орудия и "Победа" – миллионы звезд красноармейцев, олицетворяющих звезды на пилотках советских солдат, принявших бой.

Впервые в музее "ожил" и уникальный комплекс диорам. Его частью стали шесть мультимедийных миров, благодаря которым гости смогут попасть в Битву за Москву, Сталинградскую битву, оборону Ленинграда, Курскую битву, форсирование Днепра и штурм Берлина.

Важной частью проекта стала и цифровая информационная библиотека. В нее включили собрание оцифрованных исторических материалов о подвигах советского народа.

"Путь к Победе" уже открылся для организованных экскурсионных групп, с 9 мая на выставку смогут попасть все желающие.

Между тем порядка 700 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в кинопарке "Москино" до 11 мая.

Самая насыщенная программа запланирована на 9 мая. В этот день пройдет сразу несколько исторических реконструкций. Одна из главных воспроизведет Парад Победы 1945 года.