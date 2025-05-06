Поезд "Подвиг народа" запущен в метро Москвы к 80-летию Победы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд "Подвиг народа", подготовленный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

Дизайн состава разработан вместе с Музеем Победы и посвящен известным сражениям времен войны, а также быту советских граждан тех лет. Оформление вагонов отражает интерьеры зданий и сооружений в годы ВОВ, в частности – библиотек блокадного Ленинграда, заводов и госпиталей.

"В этом году по традиции запускаем тематический поезд "Подвиг народа". Его пассажиры смогут узнать много интересного о Великой Отечественной войне – например, об известных битвах, а также о культуре, промышленности и медицине 1940-х годов", – отметил Ликсутов.

Пассажиры смогут узнать о том, как советская промышленность производила боевую технику и снаряды, как пенициллин спас сотни тысяч жизней, а также о том, как в период войны развивалась поэзия и художественная литература. В дизайне поезда отражены и важные боевые события – оборона Брестской крепости, наступление на Берлин и многое другое.



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Ранее в честь праздника на станции Нижегородская был презентован поезд ЭП2ДМ, оформленный к юбилею Победы. Его внешняя часть и интерьеры оформлены в соответствии с единым стилем юбилея Дня Победы. Поезд будет ходить по маршруту от Апрелевки до Захарова, включая целиком весь МЦД-4. Кроме того, на этом маршруте есть много мест, связанных с Великой Отечественной войной.

