ЦППК представила тематический поезд ЭПД2М ко Дню Победы

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) на станции Нижегородская провела презентацию поезда ЭП2ДМ, оформленного к 80-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Внутри и снаружи поезд оформили в соответствии с единым стилем юбилея Дня Победы. По словам гендиректора ЦППК Ивана Конева, состав запустили как символ памяти о том, что "вместе мы способны преодолеть любые преграды". Поезд будет ходить по маршруту Апрелевка – Захарово, включая целиком весь МЦД-4.

"На этом маршруте пролегает множество туристических, а также памятных мест, посвященных подвигу нашего народа", – добавил Конев.

Он отметил, что в вагонах размещены порядка 100 плакатов, которые рассказывают о работниках транспортной отрасли, своим трудом и героизмом приближавших страну к Победе. При украшении состава задействовано более 134 метров внешнего оформления, в том числе георгиевская лента. Под багажными полками и на пристенках у входа в вагон размещены поздравления с 9 Мая, а в промежутках между окнами – рассказы о работниках транспорта.

Ко Дню Победы в столице установят свыше 4 тысяч декоративных элементов. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, основным цветом оформления станет красный, а дополнят его оранжевый и черный.

В частности, на въездах в город появятся тематические конструкции "Город-герой Москва". Флаговые композиции разместятся около станций метро, на вокзалах, набережных и магистралях.