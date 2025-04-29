Более 4 тысяч декоративных элементов установят в Москве ко Дню Победы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Свыше 4 тысяч декоративных элементов появятся в Москве в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

"День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашей страны. <...> К этой знаменательной дате традиционно украсим город-герой Москву", – цитирует его телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Вице-мэр уточнил, что основным цветом оформления станет красный, отражающий цвет Знамени Победы. Его дополнят оранжевый и черный, символизирующие цвета георгиевской ленты.

В частности, на въездах в город появятся тематические конструкции "Город-герой Москва". У станций метро, на вокзалах, набережных и магистралях разместят флаговые композиции.

На Лубянской площади планируется установить масштабное украшение – комплекс из флагов и 11-метровую "Звезду Победы". Такие же конструкции появятся у главного входа в Парк Горького и на площади Дорогомиловской Заставы.

Рядом со зданием Минобороны на Фрунзенской набережной специалисты разместят декоративные элементы "Звезда Победы" и "Салют Победы". По традиции столичные мосты, в том числе Большой Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский и мост Победы, будут украшены флагами.

Вместе с тем на Поклонной горе, Сокольнической площади и у станции метро "Динамо" горожане увидят стенды с архивными фотографиями и историями о героях Великой Отечественной войны.

Помимо этого, фотозоны "9 Мая" будут организованы в различных локациях столицы, в частности у Центрального музея Вооруженных сил РФ, на Суворовской и Триумфальной площадях и на Садово-Кудринской улице. Также они появятся около Павелецкого и Ярославского вокзалов, у здания Московского городского совета ветеранов и Музея обороны Москвы, на смотровой площадке Воробьевых гор и в парке "Зарядье".

При этом, как указали в комплексе горхозяйства, для украшения города к празднику не закупались новые элементы, поскольку ранее был создан достаточный запас объемно-декоративных конструкций, которые используют повторно. Их переделывают и меняют праздничные полотна.

Тем временем в Москве волонтеры уже начали раздавать георгиевские ленточки. Получить их можно у здания медиагруппы "Россия сегодня". Акция, придуманная журналистами в 2005 году, стала народной традицией. Она была организована как часть проекта "Наша Победа", включавшего оцифровку архива Совинформбюро и сбор историй о войне.

Более того, ЦППК совместно с московскими "Волонтерами Победы"запустила акцию "Георгиевская лента", в рамках которой добровольцы в синей форме будут раздавать пассажирам этот символ Победы. Получить ленту горожане могут ежедневно в период с 12:00 до 14:00 на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.