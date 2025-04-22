Собянин: в честь 80-летия Победы будет запущен уникальный проект для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детские военно-спортивные палаточные лагеря откроются в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект стартует 1 июня, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Лагеря назовут в честь маршалов Советского Союза. "Жуков" будет находиться на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский" – в парке "Патриот", а "Василевский" – в Ногинском спасательном центре МЧС РФ.

По словам мэра столицы, профильные смены за летний сезон посетят свыше 4,5 тысячи ребят из 7–10-х классов, среди них будут победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и военно-патриотической направленностей. Всего сформируют шесть смен длительностью по две недели.

Для детей организуют тактическую, инженерную и огневую подготовку. Кроме того, им расскажут об основах топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, а также научат управлять дронами и ориентироваться на местности.

Программы разработаны департаментом образования и науки Москвы совместно с Минобороны и МЧС РФ. Участие будет бесплатным. Оставить свои заявки можно в электронном дневнике МЭШ в разделе "Школа".

Ранее Владимир Путин согласился создать при администрации президента РФ рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Рабочая группа будет координировать усилия представителей всей системы образования, родительских сообществ и общественных организаций и органов власти.

