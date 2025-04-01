Юрист Адамс: детские лагеря начнут работу по утвержденной федеральной программе

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Детские лагеря в РФ начнут работу по утвержденной федеральной воспитательной программе с 1 апреля. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Давид Адамс.

"В календарный план войдут родительские дни, мероприятия патриотической направленности, демонстрация отечественных фильмов о подвигах воинов, а также игровые и образовательные форматы, направленные на закрепление традиционных духовно-нравственных ценностей", – пояснил эксперт.

По словам юриста, лагеря также будут обязаны вести официальные сайты по параметрам Минпросвещения.

Ранее Владимир Путин согласился создать при администрации президента РФ рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Рабочая группа будет координировать усилия представителей всей системы образования, родительских сообществ и общественных организаций и органов власти.

Кроме того, президент поручил кабмину продумать развитие сети тренировочных военно-спортивных лагерей для мотивации молодых людей к поступлению на военную службу.