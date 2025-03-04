В Госдуму внесут проект о налоговом вычете за путевки в детские лагеря

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Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут на рассмотрение законопроект о возможности получения налогового вычета за оплату путевок в детские лагеря. Об этом сообщает РИА Новости.

Документом предлагается предусмотреть возможность получения социального налогового вычета родителями, бабушками, дедушками, опекунами или попечителями детей за оплату путевок в организации отдыха и оздоровления. Это касается затрат на переезд к месту отдыха и обратно, а также на услуги питания.

Как отмечается в законопроекте, действующая система налогообложения дает право получение налогового вычета только при условии, что лагерь является образовательным или оздоровительным. Кроме того, в тексте проекта сказано, что социальный налоговый вычет предоставляется родителям, если оплата стоимости путевки не была произведена за счет средств работодателей.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что летний лагерь является не просто местом отдыха, а учреждением для развития и оздоровления детей. По его словам, стоимость путевок может позволить себе далеко не каждая семья.

"Стоимость отдыха в российских детских лагерях летом 2024 года выросла от 15 до 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В 2025 году стоимость путевок в детские лагеря может вырасти еще на 30%. Суммы совершенно не подъемные для большинства семей, где воспитывается один ребенок, чего уж говорить про родителей, у которых растут двое или трое малышей", – заявил депутат.

В России меняются правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты. В частности, вырастет размер возврата по имущественному налоговому вычету. Его лимит остается прежним – 2 миллиона рублей, но размер возврата увеличивается при разных ставках.

Ранее москвичам рассказали, как оформить налоговый вычет за ГТО. Получить его можно по месту работы. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию или отдел кадров и написать заявление, а в налоговую инспекцию передать документы о наличии знака ГТО. Заявить право на вычет самостоятельно налогоплательщик сможет с 2026 года.