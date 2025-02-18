Москвичам рассказали, как оформить налоговый вычет за ГТО

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Все, кто выполнил нормативы комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), могут оформить налоговый вычет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент финансов Москвы.

Оформить вычет можно по месту работы. Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию или отдел кадров и написать заявление, а в налоговую инспекцию передать документы о наличии знака ГТО. Заявить право на вычет самостоятельно налогоплательщик сможет с 2026 года.

"Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть налоговым резидентом Российской Федерации и получать доходы, облагаемые НДФЛ. И, конечно, обладать знаком отличия ГТО или повторно сдать нормативы в своей возрастной группе и подтвердить врученный ранее значок", – объяснил первый замглавы департамента Григорий Лалаев.

По его словам, также нужно пройти диспансеризацию. Руководитель департамента напомнил, что налоговый вычет предоставляется за тот календарный год, когда были выполнены все условия.

Размер вычета составляет 18 тысяч рублей. Если оплата налога проходит по ставке в 13%, то вернуть можно до 2,3 тысячи рублей. Выполнение нормативов ГТО москвичи могут подтвердить копией удостоверения о вручении знака, копией акта федерального или регионального органа, а диспансеризацию – справкой.

Чтобы принять участие в ГТО, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и получить уникальный идентификационный номер. После следует получить у врача медпропуск к участию, выбрать место и записаться на выполнение нормативов.

Помимо вычета за знак отличия, горожанам выдается спортивный налоговый вычет за занятия в спортсекциях и школах, бассейнах, оздоровительных комплексах, фитнес-клубах. С этого года лимит социальных вычетов увеличили с 120 до 150 тысяч рублей, а максимальная сумма возврата уплаченного НДФЛ выросла до 19,5 тысячи рублей.

Ранее на западе Москвы открылась новая ледовая арена "Фили". В двухэтажном сооружении, расположенном на Филевском бульваре, появились и залы общей физической подготовки и хореографии, а также танцевальный зал. Горожане смогут посещать занятия по фигурному катанию, хоккею, спортивной акробатике, художественной гимнастике и другим видам спорта.

