Кабмин расширил программу капремонта летних лагерей в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин России принял решение о расширении программы капремонта летних лагерей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства.

"Теперь за счет субсидий из федерального бюджета будут делать капремонт в помещениях, где проводятся кружки и секции, а также в спортивных залах. До сих пор федеральные средства можно было использовать только для модернизации столовых и медицинских пунктов", – уточняется в публикации.

В летних лагерях создадут комфортные современные условия, которые улучшат качество отдыха и позволят молодежи с пользой проводить время на каникулах.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, который регламентирует отдых и оздоровление детей в летних лагерях. Теперь организация досуга детей должна соответствовать программе воспитательной работы по календарному плану, разработанному Минпросвещения России.

В детских лагерях будут установлены родительские дни и мероприятия, которые должны стимулировать развитие личности, а также формирование трудолюбия.