РЖД презентовали оформленную к 80-летию Победы "Ласточку"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российские железные дороги (РЖД) презентовали на Белорусском вокзале оформленный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) поезд "Ласточка" отправлением из Москвы в Минск. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках подготовки к празднованию юбилея Победы поезда, состоящие из десяти вагонов, были оформлены в тематическом стиле. Пассажиры смогут увидеть информацию о вкладе железнодорожников в Победу, которые обеспечивали быструю доставку военной техники и боеприпасов, перевозили пассажиров в сложных условиях и восстанавливали пути.

Кроме того, в "Ласточке" представлены экспозиции, посвященные "Дорогам Победы". Они рассказывают о поездах, на которых возвращались с фронта воины-освободители, и о вокзалах, где их встречали люди. Также в поездах есть материалы о начале ВОВ, обороне Брестской крепости, героях, полководцах, пути советской армии на Берлин, обороне Брестской крепости.

Проект был создан совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО), Государственным музейно-выставочным центром "Росфото", Центральным музеем Вооруженных сил РФ. Помимо них, были привлечены материалы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и Лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ранее сообщалось, что ЦППК совместно с московскими "Волонтерами Победы" с 24 апреля по 8 мая проведет акцию "Георгиевская лента", в ходе которой добровольцы в синей форме будут раздавать пассажирам этот символ Победы. Акция будет проходить с 12:00 до 14:00 на пригородных платформах Белорусского, Павелецкого и Ярославского вокзалов.