Сотрудники Московского транспорта раздадут свыше 13,5 тыс георгиевских лент

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Московского транспорта раздадут свыше 13,5 тысячи георгиевских лент в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Вице-мэр напомнил, что транспортный комплекс ежегодно принимает участие в праздновании Дня Победы. Сотрудники транспорта будут раздавать георгиевские ленты пассажирам метро, автобусов и электробусов.

Получить символ праздника можно будет с 6 по 9 мая на стойках "Живое общение" на станциях "Дмитровская" и "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, "Пушкинская" и "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии и других станциях. Также ленты будут раздавать в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной".

Кроме того, жители и гости столицы могут получить ленту на автовокзалах, парковках, речных вокзалах и других транспортных объектах столицы. В частности, ленты раздадут на Северном и Южном речных вокзалах (9 мая) и маршрутах патрулирования инспекторов МАДИ (8 и 9 мая).

Между тем в Москве появилась новая тематическая карта "Тройка", приуроченная к 80-летию Победы. Она выполнена в красном цвете и оформлена Георгиевской лентой.

Новую карту можно приобрести на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях метро "Маяковская" и "Трубная", а также на маркетплейсах.