Акции "Улицы героев", "Георгиевская лента", "Вальс Победы" пройдут в Москве к 9 Мая

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве ко Дню Победы пройдут различные патриотические акции. Их проведут добровольцы из международного волонтерского корпуса 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерину Драгунову.

По ее словам, патриотические мероприятия к 9 Мая станут самыми многочисленными по количеству участников.

"По всему городу волонтеры будут помогать тем, кто хочет отдать дань памяти своим предкам, внести вклад в сохранение истории о подвигах героев, а главное, передать ее будущим поколениям", – отметила Драгунова.

В эти дни в Москве откроется штаб по встрече ветеранов. Всего волонтерами на планируемых мероприятиях станут более 5 тысяч человек.

Международная акция "Георгиевская лента" пройдет на 25 площадках столицы. Жители и гости города смогут получить георгиевские ленты и памятки с 24 по 27 апреля, 1 и 2 мая, а также с 6 по 8 мая.

Волонтеров можно будет встретить с 15:00 до 17:00 около главного входа на ВДНХ, Большого театра, Тверской и Пушкинской площади, у выхода станций метро и Большой кольцевой линии, в столичных парках и на других площадках. Всего они раздадут более 600 тысяч георгиевских лент.

Акция "Спасибо герою" стартует 2 мая и продлится до 4 мая включительно. В ее рамках желающие смогут подписать открытки, передать слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО. Для открыток подготовили специальные брендированные кубы.

Волонтеры будут дежурить с 17:00 до 20:00 в парках:



Парк Горького;

"Зарядье";

"Сокольники";

"Ходынское поле";

"Фили";

"Красная Пресня";

в саду "Эрмитаж".

Около 400 студентов столичных колледжей примут участие в акции "Вальс Победы". Она состоится 6 мая с 12:00 до 13:00 у арки главного входа на ВДНХ. Участники оденутся в костюмы 1940-х годов и исполнят "Майский вальс".

С 6 по 8 мая волонтеры в рамках акции "Улицы героев" раздадут письма-треугольники с информацией о героях, в честь которых названы 40 улиц города. Акция пройдет с 13:00 до 16:00 на улицах Маршала Рыбалко и Генерала Белова, проспекте Генерала Алексеева и многих других местах.

В рамках акции "Цветы Победы" 7 мая студенты, волонтеры и представители молодежных организаций возложат цветы к 20 памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны.

Кроме того, молодые жители города примут участие в экскурсиях по местам боевой славы, встречах с героями, историческом диктанте, а также адресно поздравят ветеранов в рамках акции "Помощь нашим героям".

Между тем свыше 1,1 миллиона школьников и студентов колледжей Москвы поучаствуют в патриотической акции "Расскажи о своем герое" к 80-летию Победы.

Акция, которая продлится по 7 мая, предлагает написать истории о своих предках – участниках войны и тружениках тыла. Работы представят на специальных занятиях.

Кроме того, до 7 мая школьные звонки в Москве заменят на мелодию песни "День Победы".