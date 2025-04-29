Более миллиона московских школьников присоединятся к акции "Расскажи о своем герое"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 1,1 миллиона школьников и студентов колледжей Москвы с 28 апреля по 7 мая поучаствуют в патриотической акции "Расскажи о своем герое" к 80-летию Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"80 лет назад наша страна одержала Великую Победу – подвиг, который навсегда стал частью нашей национальной памяти и гордости. Сегодня наша задача – сохранить эту память и передать ее новым поколениям, поэтому в преддверии 9 Мая во всех школах, колледжах и центрах дополнительного образования столицы проходят мероприятия, посвященные Дню Победы", – рассказала она.

Акция "Расскажи о своем герое" предлагает школьникам и студентам написать истории о своих предках – участниках войны и тружениках тыла. Юные москвичи представят свои работы на специальных занятиях, уточнили на портале.

Ракова отметила, что до 7 мая школьные звонки в Москве заменят на мелодию песни "День Победы". В преддверии праздника учащиеся школ и колледжей присоединятся к памятным мероприятиям – приведут в порядок памятники, мемориальные доски, памятные знаки и места захоронений ветеранов.

Студенческие и школьные отряды займутся восстановлением информации о погибших солдатах и благоустройством их могил, добавила она.

Также будут организованы тематические выставки, концерты и другие мероприятия, направленные на сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что порядка 700 мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в кинопарке "Москино" с 1 по 11 мая.

Самая насыщенная программа запланирована на 9 мая. В этот день пройдет сразу несколько исторических реконструкций. Одна из главных воспроизведет парад Победы 1945 года: в сопровождении оркестра по территории промаршируют пешие отряды, проедет боевая техника.