Столичные школьники сняли фильм об обороне Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные школьники – участники отделения "Движения первых" сняли короткометражный фильм об обороне Москвы к 80-летию Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Картина, работа над которой велась несколько месяцев, расскажет о подвигах героев на фронте и в тылу, а также о стратегическом значении Битвы за Москву. Школьники изучили архивы и пообщались с ветеранами, а также самостоятельно разработали сценарий и прочее. Съемки проходили на улицах Москвы, в школах и Музее Победы.

"Для нас это важный опыт: мы постарались передать в фильме свои эмоции и показать, что наше поколение помнит и чтит подвиг героев", – поделился ученик школы № 1794 имени А. С. Чуфистова Кайс Абдулкайсов.

Другая участница проекта – ученица школы № 1474 Алиса Якуба работала в разных залах Музея Победы.

Фильм опубликуют 9 мая в телеграм-канале московского отделения "Движения первых" и в соцсети "ВКонтакте". Его подготовили в рамках федерального проекта "Города-герои". Москва завершит цикл видеороликов о городах, жители которых защищали Родину во время Великой Отечественной войны.

Всего более 10 тысяч столичных школьников и студентов колледжей приняли участие в мемориально-патронатных акциях, посвященных Дню Победы.

Ранее сообщалось, что свыше 1,1 миллиона школьников и студентов колледжей Москвы с 28 апреля по 7 мая поучаствуют в патриотической акции "Расскажи о своем герое" к 80-летию Победы. Акция предлагает написать истории о своих предках – участниках войны и тружениках тыла. Работы представят на специальных занятиях.

Кроме того, до 7 мая школьные звонки в Москве заменят на мелодию песни "День Победы".