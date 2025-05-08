Собянин: более 20 тыс реликвий передали горожане проекту "Москва – с заботой об истории"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москвичи за 6 лет передали проекту "Москва – с заботой об истории" на хранение более 20 тысяч семейных реликвий. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В числе переданных реликвий фотографии, письма, документы и предметы времен Великой Отечественной войны, а также фото- и видеопленки с советского времени до 2000-х годов.

"Материалы любой желающий может принести в офисы "Мои Документы". Сотрудники бережно все упакуют и отправят в Главархив. Там при необходимости экспонаты отреставрируют и обеспечат подходящие условия хранения", – отметил мэр.

Как уточнил глава города, нескольким семейным реликвиям был присвоен статус особо ценных документов. Среди них макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года.

"В нем 99 черно-белых фото со значимыми событиями начала Великой Отечественной войны: установкой мин в устье Финского залива, обороной Таллина, боевыми действиями в Рижском заливе", – уточнил Собянин.

Кроме того, в 30 центрах госуслуг действует выставка "Москва – с заботой об истории". В этом году экспозиция посвящена 80-летию Великой Победы. Также материалы размещаются в одноименном виртуальном музее.

Между тем на портале "Узнай Москву" заработал культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны". Пользователям будут доступны фотографии с фактами биографии артистов, их гастрольные маршруты.

В спецпроект попали Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (МХТ имени А. П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и другие.