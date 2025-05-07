Портал "Узнай Москву" расскажет о деятельности театров в Великую Отечественную

Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской премии солистка Государственного академического Большого театра СССР Ольга Лепешинская в одном из спектаклей. Июнь 1944 года. Фото: М. Трахман. Главархив Москвы

Культурно-исторический спецпроект "Московские театры в годы Великой Отечественной войны" заработал на портале "Узнай Москву". В нем можно найти архивные фотографии и фронтовые письма театров, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Каждому из них отведен отдельный блок. В спецпроект попали Большой и Малый театры, Московский Художественный академический театр (МХТ имени А. П. Чехова), Московский академический музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Театр имени Ленинского комсомола (Ленком Марка Захарова), Театр революции (Театр имени Владимира Маяковского) и Театр сатиры.

"Новый тематический спецпроект на портале "Узнай Москву" – дань уважения бесстрашным, преданным своей профессии театральным деятелям – актерам, режиссерам, музыкантам, работникам сцены, внесшим свой вклад в Победу", – подчеркнула пресс-служба департамента информационных технологий.

Пользователям будут доступны фотографии с фактами биографии артистов, их гастрольные маршруты. Также они узнают о помощи столичных театров фронту и тылу.

В период ВОВ многие московские театры продолжали работать. Актеры выступали на передовой, в прифронтовых зонах и госпиталях.

В конце октября 1941 года балетмейстер и педагог Большого театра Михаил Габович сообщил по радио об открытии сезона. В то время Малый театр взял на себя шефство над госпиталем "Марьина Роща".

В МАМТ спектакли проходили до конца войны. Артисты также ездили в госпитали, приезжали к бригадам противовоздушной обороны и учились стрелять.

В августе 1942 года сооснователь Московского Художественного театра (МХТ) Владимир Немирович-Данченко сказал артистам, что они направляются туда, где решается судьба народа, культуры и государства. На архивных фото в спецпроекте пользователи могут увидеть, как проходили военные занятия артистов.

Война коснулась и Театра имени Ленинского комсомола на гастролях в Горьком (сейчас – Нижний Новгород). 22 июня 1941 года проходила постановка "Парень из нашего города", посвященная мужеству и стремлению к победе.

Также в период войны попала часть труппы Театра революции. На портале доступны воспоминания о трагическом дне одной из ведущих актрис театра Нины Тер-Осипян. От Театра сатиры в годы войны на фронт отправилась группа артистов, которые выступили перед солдатами 16-й армии Константина Рокоссовского.

Ранее Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли мультимедийную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе, которая получила название "Путь к Победе". Мэр столицы подчеркнул, что благодаря реалистичным историческим реликвиям и панорамам посетители музея смогут почувствовать величие и героизм народа в период Великой Отечественной войны.

