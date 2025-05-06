Выставка "Мозаика Победы" открылась в столичном метро

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В преддверии празднования Дня Победы в Московском метрополитене открылась выставка мозаичных панно, выполненных из смальты и традиционных материалов, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Показ был организован совместно с региональным отделением Народного фронта. Увидеть экспозиции можно в аванзале между станциями "Парк Победы" Арбатско-Покровской и Солнцевской линий.

"В подготовке экспозиции приняли участие около 700 школьников из различных образовательных учреждений, посетить выставку можно до 16 мая включительно", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства Москвы.

На стендах представлены кадры создания панно и их финальные образы. В работе участвовали школы № 814 и 998, Центр образования "Интеграл", школа № 1794 имени А. С. Чуфистова, Центр реабилитации и образования № 4, а также Центр гимнастики Ирины Винер.

В основу мозаичных композиций легли лучшие детские рисунки, которые были отобраны специальной комиссией. Каждое произведение стало символом памяти и признательности подрастающего поколения героям Великой Отечественной войны.

Например, восьмиклассники школы № 814 представили панно "Спасибо за мир!", а школа № 998 – "Салют Победы". В свою очередь, воспитанники Центра гимнастики Ирины Винер создали работу "Память поколений", а школа "Интеграл" – торжественную композицию "Парад Победы".

Также горожане смогут оценить мозаичное панно "Знамя Победы", созданное учениками школы № 1794 имени А. С. Чуфистова, и работу ребят из Центра реабилитации и образования № 4 – "Гвоздики Победы". Последняя композиция собрала в себе 25 разноцветных кусочков смальты, которые символизируют подвиг и героизм советского народа.

Еще одна выставка, приуроченная к празднику, открылась в центрах госуслуг "Мои документы" и Главархиве. На экспозициях гости узнают о знаменах на Рейхстаге, первом параде Победы и историях москвичей военного времени, переданных потомками. Выставка также включает в себя инфографику и викторину для взрослых, а для детей – интерактивные занятия.

