Выставки музейного центра в Петроверигском переулке будут бесплатными 9 мая

Фото: телеграм-канал "Министерство культуры Российской Федерации"

В День Победы жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить выставки музейно-выставочного центра РОСИЗО, расположенного в Петроверигском переулке, сообщила пресс-служба учреждения.

В центре также отметили, что в верхних залах РОСИЗО в эти дни проходит выставка "Маршруты Победы", посвященная мужеству и отваге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В нижних залах музея представлена выставка "Формы и образы. Расписное дерево", которая познакомит гостей центра с историей традиционных деревянных изделий.

Выставочные залы учреждения будут открыты 9 мая с 11:00 до 21:00.

Ранее Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли мультимедийную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе, которая получила название "Путь к Победе". Мэр столицы подчеркнул, что благодаря реалистичным историческим реликвиям и панорамам посетители музея смогут почувствовать величие и героизм народа в период Великой Отечественной войны.

