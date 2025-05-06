06 мая, 16:14Культура
Выставки музейного центра в Петроверигском переулке будут бесплатными 9 мая
Фото: телеграм-канал "Министерство культуры Российской Федерации"
В День Победы жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить выставки музейно-выставочного центра РОСИЗО, расположенного в Петроверигском переулке, сообщила пресс-служба учреждения.
В центре также отметили, что в верхних залах РОСИЗО в эти дни проходит выставка "Маршруты Победы", посвященная мужеству и отваге советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В нижних залах музея представлена выставка "Формы и образы. Расписное дерево", которая познакомит гостей центра с историей традиционных деревянных изделий.
Выставочные залы учреждения будут открыты 9 мая с 11:00 до 21:00.
Ранее Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова открыли мультимедийную экспозицию Музея Победы на Поклонной горе, которая получила название "Путь к Победе". Мэр столицы подчеркнул, что благодаря реалистичным историческим реликвиям и панорамам посетители музея смогут почувствовать величие и героизм народа в период Великой Отечественной войны.
Собянин и Любимова открыли мультимедийную выставку "Путь к Победе" в Музее Победы