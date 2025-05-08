Сергей Собянин: Москва отмечает 60-летие со дня присвоения звания "Город-Герой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва отмечает 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 60 лет присвоения звания "Город-Герой". Об этом рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

По словам мэра, сегодня Россия вновь столкнулась с тяжелыми вызовами, поэтому для людей очень важно обращение к историческому опыту Великой Отечественной войны.

"Это звание – напоминание о героическом и трагическом прошлом нашей Родины, дань уважения подвигам москвичей на фронте и в тылу. За него Москва заплатила огромную цену – и забывать об этом мы не вправе", – сказал Собянин.

Как рассказал глава города, Москва накануне 22 июня 1941 года была крупнейший мегаполисом СССР. Здесь проживало уже 4,25 миллиона человек, а общее число районов в городе достигло 25. На тысячу жителей приходилось 220 человек с полным средним и 42 человека – с высшим образованием.

Москва была городом-тружеником, отметил градоначальник. К концу 1940 года в столице работали 3 799 промышленных предприятий, среди них 475 крупнейших предприятий союзного значения. Столица давала до 15% всей промышленной продукции СССР, в том числе 26% общесоюзного выпуска станков, 49% – автомобилей и 98% – шарикоподшипников.

Также Москва была авиационной столицей, ведь здесь располагалось большинство ведущих конструкторских бюро и порядка 30 самолетостроительных и моторостроительных производств.

"Мобилизация в Красную Армию охватила 14 военных округов. Призыву подлежали военнообязанные, родившиеся с 1905 года по 1918 год включительно. Уже 23 июня столичные военкоматы заполнили не только призывники, но и добровольцы. Среди них было немало школьников, учеников ФЗУ, студентов, учеников ремесленных училищ. Некоторым из них не исполнилось еще и 18 лет", – напомнил Собянин, добавив, что в течение трех дней сотрудники военкоматов и милиции завершили выписку повесток.

За первые пять месяцев войны было призвано 340 тысяч москвичей. При этом не менее 100 тысяч явились в военкоматы добровольно.

Военный совет Московского военного округа выпустил постановление о добровольной мобилизации трудящихся Москвы и Московской области в народное ополчение. Через два дня Государственный Комитет Обороны принял постановление по тому же вопросу.

В течение трех дней в партийные и военные органы поступило свыше 300 тысяч заявлений о зачислении в ополчение.

"Наплыв добровольцев был настолько велик, что грозил полностью обескровить столичную промышленность: в ряде районов в ополчение записалось до пяти процентов населения. В итоге решили сократить задание наполовину, отказавшись от формирования дивизии в каждом районе. Всего в июле 1941 года сформировали 12 дивизий народного ополчения общей численностью до 120 тысяч человек, в том числе почти 106 тысяч москвичей", – уточнил мэр.

С 27 июня в Москве и Московской области началось создание истребительных батальонов для борьбы с парашютными десантами и диверсантами противника. А в июле-декабре были отобраны и подготовлены 1 230 юношей и девушек для зафронтовой работы в составе партизанских отрядов и диверсионных групп. Одну из первых групп принял начальник Генерального штаба Красной Армии Георгий Жуков.

Всего с 1941 года по 1945-й на фронт ушли около 850 тысяч москвичей, почти 400 тысяч горожан с войны не вернулись.

"Подвиг и жертвенность москвичей, взявших в руки оружие, неоценимы. И столь же велик героизм тех, кто остался ковать победу на трудовом фронте, кто помогал боевому фронту", – подчеркнул Собянин.

Строительство оборонительных сооружений и оборудование позиций для войск силами жителей столицы и Московской области проводилось в течение 1941–1943 годов. КО СССР 18 июля 1941 года принял решение о строительстве Можайской линии обороны в 120–130 километрах от Москвы. В нем участвовали бойцы Московского народного ополчения и до 100 тысяч москвичей.

Основной объем фортификационных работ москвичам пришлось выполнять в ноябре-декабре 1941 года. После прорыва Можайской линии обороны и создания прямой угрозы Москве 21 октября был отдан приказ о сооружении оборонительных рубежей на ближних подступах и непосредственно в самом городе.

В подмосковные поля и леса и на окраины столицы вышли более 250 тысяч москвичей, три четверти из которых составляли женщины. Работать приходилось на морозе до минус 35 градусов, большая часть операций выполнялась вручную.

Всего на ближних подступах к столице было возведено 361 километр противотанковых рвов, 336 километров эскарпов, 611 километров проволочных заграждений и 105 километров противотанковых надолбов. Оборонительные рубежи прикрывали 571 пушечный дот, 3 255 пушечных дзотов и 3 755 пулеметных огневых сооружений. Три оборонительных рубежа оборудовались непосредственно в Москве: по окраинам и Садовому кольцу.

"С целью стеснения маневра немецких танковых частей в лесных массивах на ближних подступах к Москве были устроены лесные завалы. Длина этой "великой московской засечной черты" ХХ века превышала 1 500 километров, а площадь – 53 тысяч гектар, почти в полтора раза превосходя площадь самой Москвы! Осталось добавить еще почти 65 тысяч мин, установленных в предполье этих рубежей", – подчеркнул мэр.

Летом 1941 года большинство московских предприятий перешли на выпуск военной продукции. Из 670 предприятий местной промышленности на выпуск боеприпасов и их деталей вместо ширпотреба перешли 654. С июля началась эвакуация из Москвы в восточные районы страны крупных предприятий, важных научных и культурных учреждений. К середине ноября было эвакуировано 498 промышленных предприятий, вывезено 210 тысяч рабочих и служащих.

"Москва провела невиданный в истории социальный и военно-экономический эксперимент по повторному развертыванию промышленного производства военной продукции на сохранившейся промышленной базе. Ушедших на фронт и эвакуировавшихся кадровых рабочих заменили женщины и подростки", – сказал Собянин, добавив, что москвички составили более 60% рабочих.

В дни осени-зимы 1941–1942 годов Москва дала фронту 76 тысяч автоматов, 10 тысяч минометов, несколько тысяч противотанковых ружей, 24 бронепоезда, 24 санитарных поезда, вернула в строй около 1 000 танков, не менее 1 200 самолетов и так далее.

Активную роль сыграли труженики промышленности в реализации задания ГКО СССР: в течение месяца-полутора наладить выпуск пистолетов-пулеметов Г. С. Шпагина (ППШ) на автозаводе имени Сталина и заводе счетно-аналитических машин. Начиная со второй половины 1943 года в Москве организовали и производство пистолета-пулемета А. И. Судаева (ППС-43). Всего за годы войны московская промышленность выпустила около 3,5 миллиона пистолетов-пулеметов.

"Чтобы понять, насколько велика эта цифра, достаточно сказать, что это втрое больше, чем произвели в США, и больше, чем выпустили все наши противники во Второй мировой, вместе взятые. Германия, Италия, Япония, Финляндия, Румыния и Венгрия вместе произвели меньше пистолетов-пулеметов, чем один город Москва, в котором до осени 1941 года стрелковое оружие вообще не выпускалось", – подчеркнул мэр.

За годы Великой Отечественной москвичи выпустили и направили в действующую армию 3 745 реактивных установок, названных фронтовиками "катюшами". Также Москва за годы войны дала фронту порядка 16 тысяч самолетов, 85 тысяч минометов, более 34 миллионов мин и снарядов.

Кроме того, в столице было развернуто 124 медицинских стационара. С учетом подведомственных Мосгорздравотделу учреждений санаторно-курортной сети и специализированных институтов коечный фонд столицы насчитывал до 29 700 коек.

В Москве имелось 210 амбулаторий и поликлиник общего профиля, а также 72 поликлиники и 494 здравпункта на промышленных предприятиях и в учреждениях. Значительная часть лечебных учреждений была оснащена по последнему слову тогдашней медицинской техники. Накануне войны в столичном здравоохранении работало 13 320 врачей и около 21,5 тысячи человек среднего медперсонала – 10,5% всех врачебных кадров и почти 5% медработников страны.

Позже было объявлено о формировании первых 25 эвакогоспиталей. Все они (за исключением двух) были организованы на базе стационарных лечебных учреждений. Дополнительно 28 января 1942 года на базе зданий школ и училищ были сформированы еще 15 госпиталей на 250–350 коек. Всего же в годы войны в Москве функционировало от 37 до 47 номерных эвакогоспиталей одновременно. Общий военно-медицинский коечный фонд колебался в районе 25 тысяч койко-мест.

Также в годы войны Москва стала одним из крупнейших центров общей хирургии. Высокая квалификация московских врачей позволила направлять в город наиболее тяжелых пациентов. Всего же через столичные госпитали в годы войны прошли, по различным подсчетам, не менее 600 тысяч бойцов и командиров Красной Армии.

"Добровольную помощь госпиталям оказывали свыше 50 тысяч женщин и девушек, в том числе 13 тысяч школьниц моложе 18 лет. Большинство из них ухаживали за ранеными после окончания трудового дня или учебы. Широкий размах приобрело движение по сдаче крови раненым воинам. Донорами стали 342 тысячи жителей столицы, которые сдали более 520 тысяч литров крови", – добавил Собянин.

Городские предприятия и организации шефствовали над 96 соединениями и частями Красной Армии. Сбор подарков для фронтовиков в столице начался в сентябре 1941 года. За три года войны москвичи отправили в действующую армию более 912 тысяч посылок, каждая из которых содержала написанное от руки приветственное письмо воинам от тружеников тыла.

Столь же большое распространение получил сбор теплых вещей. Этим в столице занималось в общей сложности более 200 тысяч женщин. Всего же из Москвы в действующую армию жители направили более полутора миллионов комплектов обмундирования.

В течение всей войны шел сбор денежных средств и ценностей в Фонд обороны. За 1941–1945 годы от московских трудящихся в Фонд обороны поступило 2 миллиарда 618 миллионов рублей – 15% от суммы всех денежных взносов граждан СССР.

Сотрудникам Мосгорфинуправления в условиях военного времени удалось обеспечить устойчивость городских финансов и максимально грамотно распределить ресурсы между нуждами фронта и тыла. В столице работал транспорт, коммунальные службы, школы, больницы, театры, магазины и рынки.

Уже в 1944 году доходы бюджета Москвы достигли довоенного уровня. Это позволило задолго до окончания войны приступить к восстановлению поврежденной городской инфраструктуры и возобновить реализацию планов развития.

После начала СВО Москва вновь сконцентрировала свои усилия на поддержке Вооруженных Сил. Для участников спецоперации из числа добровольцев, мобилизованных и контрактников была разработана специальная программа региональной поддержки. Социальные службы взяли на себя заботу об их семьях. Участниками специальной военной операции стали десятки тысяч москвичей.

"В кратчайшие сроки совместно с Минцифры и Минобороны России правительство Москвы провело цифровизацию документов воинского учета. Городской военный комиссариат получил современную компьютерную технику, а его сотрудники прошли необходимое обучение", – рассказал градоначальник.

Ключевым элементом стал Единый пункт отбора на улице Яблочкова. Здесь будущие контрактники получают всю необходимую информацию о прохождении службы, мерах поддержки, федеральных и городских выплатах. Также все москвичи – участники СВО получают установленные нормативными актами единовременные и ежемесячные денежные выплаты.

В частности, ежемесячная выплата, установленная решением мэра, составляет 50 тысяч рублей в месяц. В июле 2024 года была введена единовременная выплата при заключении контракта в размере 1,9 миллиона рублей. В случае ранения или гибели военнослужащего единовременно выплачивается от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

Также была модернизирована и система направления на военную службу по призыву. Все мероприятия организованы в Едином призывном пункте Москвы.

"Уже в 2022 году столичная система социальной защиты взяла под особую заботу тысячи семей участников СВО. И эта поддержка будет продолжаться до тех пор, пока существует такая потребность", – подчеркнул Собянин.

Москва первой в стране создала Единый центр поддержки в Береговом проезде, где реализуется многопрофильная модель оказания помощи. Центр также выполняет функции московского филиала государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества".

Детские пособия семьи участников СВО получают без учета критерия нуждаемости и без проверки имущественного положения семьи. Пожилые члены семей участников СВО при необходимости вне очереди направляются в стационарные учреждения или получают социальное обслуживание на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи.

При желании трудоспособные члены семьи могут пройти дополнительное профессиональное обучение и получить содействие в трудоустройстве. Кроме того, в любое время здесь можно обратиться за психологической и правовой помощью.

Важнейшей задачей является обеспечение успешной социальной адаптации военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил.

"Уже сегодня в город возвращаются ветераны, и мы стремимся помочь наладить мирную жизнь каждому из них. В Едином центре поддержки они могут получить комплексную помощь, включая психолого-психотерапевтические и юридические консультации, услуги городских сервисов, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации, протезирования и адаптации после боевых травм. Специалисты помогут с поиском работы, подберут программы обучения и профессиональной переподготовки", – пояснил мэр города.

В Едином центре поддержки оказали более 255 тысяч различных услуг как самим участникам СВО, так и членам их семей. Второй корпус центра работает по принципу клубного пространства для ветеранов.

Важными партнерами Единого центра являются социально ориентированные некоммерческие организации, которые реализуют программы индивидуальной помощи.

На базе Госпиталя для ветеранов войн № 3 был открыт Центр амбулаторной медицинской помощи для участников СВО, врачи которого имеют огромный опыт лечения и реабилитации участников вооруженных конфликтов. На базе ММКЦ "Вороновское" организовали систему оказания медицинской и реабилитационной помощи замкнутого цикла. Кроме того, с июля 2022 года московские врачи на постоянной основе осуществляют оказание медицинской помощи взрослым и детям в ДНР и ЛНР.

"Огромное значение для всех нас имеет и широкая общественная поддержка бойцов, сражающихся за безопасность и суверенитет Отчизны. С первых дней СВО тысячи москвичей плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи. Собирают средства на нужды защитников Родины и жителей новых регионов страны", – напомнил Собянин, отметив, что в специальный штаб по сбору гумпомощи "Москва помогает" поступило свыше 4 миллионов единиц различных товаров.

Всего более 1,5 тысячи тонн грузов, которые отправлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в приграничные регионы.

Также Москва внесла большой вклад в решение особо важной государственной задачи, создав фортификационные сооружения на территории ЛНР и ДНР общей протяженностью 184 километра. Основные работы пришлись на октябрь-декабрь 2022 года.

Огромный объем работы был выполнен столичными специалистами в тесном взаимодействии с Минобороны России. Группировка сил Москвы составила более 14 тысяч человек. Из них свыше 9 тысяч трудились на передовой и почти 5 тысяч – на производственных базах и логистике в ЛНР, ДНР и Белгородской области. Было задействовано более 4,5 тысячи единиц техники. Там же действовала группировка сил пожарно-спасательного гарнизона Москвы, обеспечивавшая пожарную безопасность.

"Уже три года мы в значительной степени обеспечиваем нормальное функционирование городской инфраструктуры и социальной сферы крупнейших городов Новороссии – Донецка и Луганска. За эти годы московские специалисты восстановили сотни жилых домов и социальных учреждений, тысячи километров инженерных коммуникаций, пострадавших от обстрелов противника", – уточнил Собянин.

Москва также принимает активное участие в решении важнейшей задачи защиты российских регионов от атак с использованием БПЛА.

"Сегодня – как и 80 лет назад, Москва является крупнейшим мегаполисом и экономическим центром страны. На столицу приходится 21% в общем объеме экономики России. В 2024 году Москва перечислила в федеральный бюджет и внебюджетные фонды свыше 7 триллионов рублей налогов и взносов", – рассказал глава города.

В столице работает более 4 200 промышленных предприятий, из которых порядка 500 обеспечивают выпуск критически важной продукции для нужд обороны страны. В их числе "Объединенная двигателестроительная корпорация", "Гос МКБ "Вымпел" имени И. И. Торопова", Московский машиностроительный завод "Вперед", Московский машиностроительный завод "Авангард".

На нужды фронта работают предприятия микроэлектроники, электроники и приборостроения. В зону СВО поставляются средства радиационного контроля, электрооборудование, системы радиоэлектронной борьбы.

Всего за 8,5 месяцев в индустриальном парке "Руднево" был построен новый завод Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Там же был создан Федеральный центр беспилотных авиасистем.

Огромный вклад в общее дело вносят фармацевтические фабрики и производители медицинской техники, снабжающие армию необходимыми лекарственными средствами, полевыми аппаратами УЗИ и рентгена, повязками, жгутами и другими изделиями. Предприятия города наладили и выпуск средств индивидуальной защиты.

"И в мирное время, и в годину испытаний Москва чувствует особую ответственность за судьбу Отчизны. Собирательница русских земель, опора государства, крупнейший город и локомотив развития страны – это все о нашей любимой Первопрестольной. Но кому много дано, с того много и спросится. Сегодня наша цель – сделать все, что в наших силах, для укрепления экономики и поддержки Вооруженных Сил. И тогда – как и 80 лет назад, Победа будет за нами", – подчеркнул Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что Москва в 2025 году продолжает помогать городам-побратимам Донецку и Луганску. За 2022–2024 год в городах были отремонтированы 2 296 зданий и сооружений, порядка 2 миллионов "квадратов" дорог, а также 1 006,5 километра инженерных сетей. Были приведены в порядок 156 гектаров общественных пространств, включая центральные улицы в Луганске – Оборонную и Советскую, и проспект Ильича в Донецке.