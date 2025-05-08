В ГД заявили, что все выплаты ветеранам к 80-летию Победы будут произведены до 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Разовые выплаты ветеранам к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне должны быть завершены к 9 мая, заявила первый зампред Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Цунаева.

"Процесс продолжается. Выплатами занимаются региональные министерства труда и органы соцзащиты, поэтому до 9 мая работа будет продолжаться. Все списки сверили, учет ведется", – приводит слова парламентария ТАСС.

Депутат подчеркнула, что выплаты получат ветераны войны, а также приравненные к ним категории граждан.

Выплаты были установлены Владимиром Путиным 15 января. Их получат россияне, которые постоянно живут в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Средства поступят от Социального фонда РФ.

80 тысяч рублей получат фронтовики и их вдовы, а также малолетние узники концлагерей. Труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и некоторым другим категориям ветеранов поступит по 55 тысяч рублей.

