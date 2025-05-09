Путин напомнил об ответственности за сохранение ценностей Победы

Фото: kremlin.ru

Чем дальше время отделяет народы от Второй мировой войны, тем выше ответственность за сохранение ценностей Победы. Об этом заявил Владимир Путин на приеме в честь глав государств, приглашенных на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Выше наша ответственность за сохранение ценностей, утвержденных Великой Победой. За то, чтобы передать будущим поколениям правду о том, как и во имя чего она была завоевана", – сказал президент РФ.

Российский лидер отметил, что сплоченность людей вокруг идеалов мира, свободы и справедливости имеет безграничную силу. Путин назвал особенно важной солидарность в достижении общих целей сегодня, когда вновь встал вопрос суверенных прав государств.

"Считаю важным, что сегодня мы вместе отмечаем годовщину Великой Победы. Вспоминаем тех, кто отдал все свои силы ради свободы родной страны и всего мира. Жертвовал собой во имя спасения человечества", – отметил президент.

В ходе своего выступления Путин выразил благодарность иностранным гостям за решение посетить Москву. Он отметил, что страна высоко ценит решение иностранных представителей "разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника".

Президент РФ поднял тост за прославленное поколение победителей, торжество правды и справедливости.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В параде принимали участие более 11 тысяч военнослужащих. Мероприятие завершилось пролетом авиации. Над Москвой пролетела групп высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29, "Русские витязи" на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25.

В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества. Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул президент.

После парада Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. У Вечного огня главы государств почтили минутой молчания память погибших советских воинов.