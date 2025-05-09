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Владимир Путин и главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Среди иностранных лидеров на мероприятии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Абхазии Бадра Гунба и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Кубы Мигель Диас-Канель, глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Сербии Александр Вучич, лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

У Вечного огня главы государств почтили минутой молчания память погибших советских воинов. Кроме того, от имени политиков солдаты Кремлевского полка возложили цветы к стелам городов-героев.

Парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади 9 мая. В параде принимали участие более 11 тысяч военнослужащих, среди которых 1,5 тысячи – участники специальной военной операции.

Мероприятие завершилось пролетом авиации. Над Москвой пролетела групп высшего пилотажа "Стрижи" на истребителях МиГ-29, "Русские витязи" на Су-30СМ и 6 штурмовиков Су-25. Последние окрасили небо цветами российского флага.

В ходе поздравления россиян с 80-летием Победы Владимир Путин заявил о преклонении перед поколением, сокрушившим нацизм и завоевавшим свободу для всего человечества.

Россия будет и впредь держать равнение на ветеранов, на их любовь к Родине и стремление защищать отчий дом, подчеркнул Путин.