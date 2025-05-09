Механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Танк Т-34 возглавил механизированную колонну на параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

После прохода танка Т-34, считающегося одним из основных символов Победы, продолжила парад группа легкой колесной техники. Кроме того, по Красной площади проедут ракетные и артиллерийские комплексы, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные системы С-400, подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".

Завершит парад авиационная часть, в которой примут участие пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

За парадом наблюдает Владимир Путин. Также на мероприятии присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Бразилии, Палестины, Сербии, Буркина-Фасо, КНР, премьер-министры Словакии, Малайзии и многие другие.

После парада торжественный концерт на Красной площади не состоится. Однако для жителей и гостей Москвы по всему городу открыты праздничные площадки, на которых звучат известные песни времен ВОВ.