Площадки празднования Дня Победы будут открыты по всей Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничные площадки в честь Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) будут работать в пятницу, 9 мая, по всей Москве, заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Программу на окружных площадках готовят больше двух тысяч артистов, они будут выступать на протяжении всего дня", – рассказала заммэра.

Празднование юбилея Победы пройдет в музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", на Центральной площади в Зеленограде и Академической площади в Троицке, в Измайловском и Бабушкинском парках, парке "Печатники" и других местах столицы. Полный список и график работы можно найти на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.

На праздничных площадках прозвучат известные песни времен ВОВ, включая "Священную войну", "Жди меня" и "Темную ночь", а также там можно будет посмотреть трансляцию парада на Красной площади.

Для москвичей и гостей города столичные музеи подготовили свыше 50 экспозиций. Они доступны как в помещениях, так и на улицах. Выставки посвятили мужеству и стойкости защитников страны – военных, работников тыла, инженеров, медиков, ученых. Увидеть их можно в Дарвиновском музее, музее обороны Москвы, сквере Московского метрополитена, на Арбате, Никитском, Гоголевском и Тверском бульварах.

В честь 9 Мая в Москве презентовали поезд ЭП2ДМ. Внутри и снаружи его оформили в соответствии с единым стилем 80-летнего юбилея Дня Победы. Поезд будет ходить по маршруту Апрелевка – Захарово, включая целиком весь МЦД-4.

Кроме того, столичные школьники в преддверии праздника подготовили подарки для участников спецоперации. Вместе с педагогами они отправили военным письма, открытки и гуманитарную помощь.

