Юные москвичи подготовили подарки для участников СВО ко Дню Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне подготовили подарки для участников спецоперации на Украине. Совместно с педагогами они отправили военным письма, открытки и гуманитарную помощь, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки.

В пресс-службе ведомства уточнили, что каждое образовательное учреждение вносит вклад и проводит сборы, мастер-классы и творческие акции. Дети создают окопные свечи и маскировочные сети, пишут письма и открытки.

Например, в школе № 1329 к Дню Победы прошла масштабная благотворительная акция. Школьники, учителя и жители района собрали одежду, средства гигиены, медикаменты, сухие пайки и другие необходимые вещи для участников СВО и жителей новых российских регионов и приграничья.

В школе №1360 работает волонтерский центр "Дом друзей". Там дети и взрослые изготавливают свечи, сети, нашлемники, браслеты выживания антидроновые одеяла и чехлы-глушилки. Ребята из младших классов пишут письма, рисуют открытки и мастерят поделки.

Дети из школы №2120 подготовили для военнослужащих значки с рисунками и пожеланиями. Замдиректора образовательного учреждения Елена Пономаренко уже совершила свыше 10 поездок на фронт и передала бойцам более 40 тонн вещей.

В школе №1694 "Ясенево" имени Фитина накануне Дня Победы прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей и плетению сетей. Более того, ребята подготовили для военных видеоролик с литературно-музыкальной композицией "Я помню. Я горжусь!".

Еще одним центром помощи стала школа № 2094, где ребята на переменах и после уроков делают свечи и плетут сети.

Кроме того, в Первом московском кадетском корпусе за учебный год собрали свыше 15 тысяч писем, три грузовика с гумопомощью, тысячи аптечек и 20 коробок с окопными свечами. Также в школе регулярно проходят встречи с ветеранами и участниками боевых действий.

Ранее в Москве при поддержке "Единой России" и столичного отделения ВОД "Матери России" открылся "Клуб своих". Он начал работать в Центральном академическом театре Российской армии. Клуб будет ежемесячно организовывать встречи. Они пройдут в формате концертов и мастер-классов.