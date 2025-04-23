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Новости

23 апреля, 12:30

Общество

Ветеран СВО из Подмосковья тренирует школьников и готовит их к соревнованиям

Ветеран СВО из Подмосковья тренирует школьников и готовит их к соревнованиям

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В Наро-Фоминске ветеран специальной военной операции Денис Анищенко после тяжелого ранения вернулся к мирной жизни. Молодой человек тренирует детей, проводит занятия по тактической медицине и помогает готовить школьников к военно-спортивным соревнованиям.

До ранения Анищенко служил артиллеристом, спас сослуживцев под обстрелом, но потерял ногу. После госпиталя он получил орден Мужества и другие награды. Вместе с супругой, которая также преподает в молодежном центре, он организует волонтерские акции и помогает отправлять гуманитарную помощь в зону СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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