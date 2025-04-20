Синоптик Леус: воскресенье в Москве стало самым теплым 20 апреля за всю историю наблюдений

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Воскресенье стало самым теплым 20 апреля в Москве за все историю наблюдений. Температра воздуха поднялась до 24,4 градуса, рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Эксперт обратил внимание, что таким образом в Москве оказался установлен третий подряд и четвертый в апреле суточный рекорд температуры воздуха. К 12:00 воздух в столице прогрелся почти на полградуса сильнее предыдущего максимального показателя, зафиксированного в 1995 году.

Кроме того, рекорд был обновлен в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани.

Ночь на воскресенье, 20 апреля, тоже стала самой теплой пасхальной ночью в Москве. На метеостанции на ВДНХ температура воздуха в ночной период фиксировалась на отметке 18,2 градуса.

Кроме того, накануне был побит еще один температурный рекорд. Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений. Воздух в столице прогрелся до 24,7 градуса. При этом прежний максимальный показатель температуры, зафиксированный 19 апреля 1973 года, составлял 23,6 градуса.