Синоптик Позднякова: ночь на 20 апреля стала самой теплой пасхальной ночью в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ночь на воскресенье, 20 апреля, стала самой теплой пасхальной ночью в Москве, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В частности, на метеостанции на ВДНХ температура воздуха в ночной период фиксировалась на отметке 18,2 градуса, пояснила специалист.

Она также обратила внимание, что тепло сохранилось во всей Центральной России. Там воздух оставался прогретым по меньшей мере до 15 градусов.

При этом, по прогнозам специалиста, теплая и солнечная погода должна сохраниться и на протяжении дня 20 апреля.

Накануне был побит еще один температурный рекорд. Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений. Воздух в столице прогрелся до 24,7 градуса. При этом прежний максимальный показатель температуры, зафиксированный 19 апреля 1973 года, составлял 23,6 градуса.

По прогнозам, аномальное для апреля тепло будет сохраняться в Центральной России вплоть до вторника, 22 апреля. Уже к среде похолодает до нормальных для этого месяца показателей. Погода будет оставаться такой до конца недели.