Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за аномальной жары. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение начнет действовать с вечера пятницы, 18 апреля. Оно продлится до 21:00 вторника, 22 апреля. Уточняется, что среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 7 и более градусов.

В Москве уже побит столетний температурный рекорд. На ВДНХ 18 апреля воздух прогрелся до 22,5 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом температура продолжает повышаться.

Минувшая ночь в Москве также стала самой теплой с начала 2025 года. На ВДНХ столбик термометра поднялся до 12,7 градуса. Это примерно на градус ниже климатической нормы июля. Такого тепла ночью в этом году еще не наблюдалось.

При этом жителей Центральной России предупредили о похолодании и возможном снегопаде в конце апреля. Ночью столбик термометра будет опускаться до 0 градусов, а днем поднимется лишь до 7–12 градусов.

