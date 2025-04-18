Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала этого года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он рассказал, что на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до плюс 12,7 градуса, что менее чем на градус ниже ночной климатической нормы июля. По словам синоптика, подобного тепла ночью в этом году еще не наблюдалось.

"На других метеостанциях города минимум составил от плюс 9 градусов в Бутове до плюс 14,1 градуса на Балчуге", – уточнил Леус.

В Подмосковье самая высокая температура в ночь на пятницу, 18 апреля, фиксировалась в Пушкине – плюс 13,6 градуса. При этом холоднее всего было в Мелихове – плюс 8,5 градуса.

Синоптик также призвал ждать днем 18 апреля активный прогрев воздуха, благодаря которому может быть обновлен суточный рекорд тепла.

МЧС призывало граждан из-за аномально жаркой погоды в Москве, которая ожидается в период с 18 по 22 апреля, носить одежду из натуральных тканей и головной убор, а также употреблять больше воды и держаться в тени. В ведомстве пояснили, что температура будет выше нормы на 7 градусов и более.

Синоптики прогнозируют, что самым теплым днем в истории метеонаблюдений станет воскресенье, 20 апреля, когда празднуется Пасха. Столбик термометра поднимется до 25 градусов тепла, а ночью ожидается не менее плюс 13 градусов. Такие температурные значения в апреле встречаются один раз в 13–15 лет, уточнял ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

