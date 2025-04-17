МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Москве 18–22 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аномально жаркая погода установится в столице с 18 по 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

По данным ведомства, в эти дни в городе ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

В связи с данным прогнозом москвичам рекомендовали носить одежду из натуральных тканей и головной убор, а также употреблять больше воды и держаться в тени. Кроме того, горожан призвали к внимательности и осторожности.

"Соблюдайте требования пожарной безопасности, исключите обращение с открытым огнем", – говорится в сообщении ведомства.

В случае необходимости жители столицы могут обратиться за помощью по номерам 101 и 112, а также по единому телефону доверия столичного ГУ МЧС России 8 (495) 637-31-01.

При этом в Москве в ближайшие дни ожидаются дожди. В пятницу, 18 апреля, в городе прогнозируется пасмурная погода с небольшими осадками. Дождь в столице возможен и в субботу, 19 апреля.

Кроме того, в Москве из-за грозы с 21:00 18 апреля до 09:00 19 апреля объявили желтый уровень погоды. Такое же метеопредупреждение будет действовать и в Московской области.