Дожди прогнозируются в ближайшие дни в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие дни в Москве ожидаются дожди. О погоде в столице до конца текущей недели рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, в четверг, 17 апреля, в течение дня возможен дождь. Столбики термометра достигнут отметки 16–18 градусов. В пятницу, 18 апреля, в столице прогнозируется пасмурная погода с небольшими осадками. Ночью температура будет 9–11 градусов, а днем воздух прогреется до 21 градуса.

Также специалист отметил, что дождь в столице возможен и в субботу, 19 апреля. Однако, в этот день потеплеет до 21–23 градусов. Ночью температура может дойти до 12 градусов. На Пасху, по словам Ильина, погода будет без осадков. Днем воздух прогреется до 19–24 градусов.

Кроме того, в течение ближайших дней будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. В воскресенье, 20 апреля, он стихнет до 2–7 метров в секунду, добавил синоптик.

Ранее москвичей предупредили о порывистом ветре до 13 метров в секунду в четверг, 17 апреля. Влажность воздуха в этот день составит 77%.

При этом Пасха в 2025 году может стать одним из самых теплых дней в истории метеонаблюдений. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, днем столбик термометра поднимется до 25 градусов, а ночью ожидается не менее 13 градусов.

Однако после выходных в столице начнется снижение температуры воздуха до апрельской нормы. Как сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, более значительное понижение температуры ожидается после среды, 23 апреля.