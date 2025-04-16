Погода в Москве вернется к апрельской норме после выходных

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снижение температуры воздуха до апрельской нормы начнется в Москве после выходных. Об этом в беседе с RT рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, более значительное понижение температуры ожидается после среды, 23 апреля. Также в конце месяца в столице прогнозируются кратковременные дожди.

"Температура будет в пределах 14–15 градусов, что для апреля приемлемо", – отметила синоптик.

Кроме того, Позднякова подчеркнула, что в ближайшие выходные, 19 и 20 апреля, будет устойчивая погода. Днем максимальная температура воздуха в Московской области составит 24 градуса, а в Москве – 23 градуса. Ночью будет 8–11 градусов.

"Это существенно выше климатической нормы", – подчеркнула она.

Однако уже в понедельник, 21 апреля, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха сохранится на уровне 17–22 градусов, подытожила Позднякова.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что теплая погода в столице приблизится к рекорду 1921 года. По его словам, солнечные и теплые дни ожидаются в ближайшие выходные, 19 и 20 апреля. Также отмечалось, что резкое потепление может спровоцировать интенсивное выделение пыльцы.